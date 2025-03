São Paulo envia ofício à FPF pedindo exclusão de árbitro e ameaça boicote no Paulista de 2026

Após a derrota por 1 a 0 e eliminação para o Palmeiras, o São Paulo fez questão de manifestar sua insatisfação com a arbitragem do Choque-Rei, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Tricolor cogita não utilizar seus principais jogadores na edição de 2026 do torneio estadual como forma de protesto.

A decisão foi comunicada, nesta terça-feira, em um ofício enviado à Federação Paulista de Futebol (FPF), no qual o clube também solicitou a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem da entidade. A informação foi dada primeiramente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No documento, o Tricolor criticou as decisões da arbitragem durante a partida, o VAR e da postura da FPF diante das polêmicas do confronto. Além do pênalti sobre o atacante do Palmeiras Vitor Roque, convertido por Raphael Veiga, o São Paulo reclamou da postura de Flávio Rodrigues ao longo do clássico, mencionando falhas na marcação de outras faltas.