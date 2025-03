Santos x Botafogo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro sub-20. O Peixe encara o Botafogo, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela primeira rodada da competição.

Onde assistir: A partida terá transmissão da Santos TV, no YouTube.

Na última temporada, o sub-20 do Santos foi eliminado do Brasileiro nas quartas de final. O Peixe perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras, que terminou como campeão do torneio.