Santos volta a ser vazado após três jogos e tenta corrigir problemas antes de estreia no Brasileiro

Em função disso, Caixinha seguiu testando. Com a entrada de Gil no time titular para formar dupla com Zé Ivaldo, as falhas defensivas do Santos diminuíram. Ainda assim, o setor voltou a apresentar dúvidas na derrota para o Corinthians, o que mostra que o treinador ainda tem muito trabalho pela frente.

Nesse sentido, a eliminação no Paulistão pode não ter sido tão ruim para a equipe visando a sequência da temporada, uma vez que o Peixe ainda disputa outras duas competições neste ano. Com o calendário livre, a comissão técnica terá pouco mais de duas semanas para resolver os problemas defensivos do time.