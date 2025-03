Santos bate Botafogo de virada em casa e estreia com vitória no Brasileiro sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o time sub-20 do Santos venceu o Botafogo de virada, por 4 a 1, no CT Rei Pelé, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Yarlen abriu o placar para o Glorioso, enquanto Rodrigo Cezar, Rafael Freitas (2x) e Luca Meirelles viraram para os donos da casa.

Com o resultado, o Santos inicia o Brasileiro sub-20 com o pé direito. A equipe conquistou os três primeiros pontos e aparece entre os primeiros colocados da tabela. Já o Botafogo não começou bem e segue sem somar pontos.

Agora, as duas equipes retornam a campo pela segunda rodada do Brasileiro sub-20. O Santos encara o Atlético-MG nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Sesc Venda Nova. Do outro lado, o Botafogo recebe o América-MG na quarta-feira (19), às 15h, no Nilton Santos.