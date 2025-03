Santos abre venda de ingressos para evento com ídolos na Vila Belmiro; veja informações

A experiência oferece o uniforme oficial do Santos, preleção no vestiário, transmissão do evento ao vivo e fotos tiradas por profissionais, com arbitragem fornecida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogos são em dois tempos de 20 minutos cada.

Madson, Zé Roberto, André, Domingos, Elano, Renato, Giovanni, Ricardo Oliveira, Zé Love e Alberto são os ídolos do Peixe que estarão presentes no evento.