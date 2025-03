Ronaldo Fenômeno desiste de candidatura à presidência da CBF

"Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião", disse Ronaldo.

O ex-camisa 9 da Seleção Brasileira afirmou que não recebeu apoio das federações estaduais para concorrer ao cargo, contra o atual presidente da organização, Ednaldo Rodrigues.

"No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo", completou Fenômeno.

O empresário havia declarado o interesse em assumir a presidência da CBF. Ednaldo Rodrigues pode convocar a eleição deste ano a partir de 23 de março.