Rollheiser ganha minutos e tem período livre como 'trunfo' para buscar titularidade no Santos

Na noite do último domingo, o Santos se despediu do Campeonato Paulista na semifinal. O Alvinegro Praiano foi superado pelo Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Contudo, a derrota para o rival não foi somente de notícias negativas para a equipe santista.

Na segunda etapa, o técnico Pedro Caixinha promoveu a entrada do meia Benjamín Rollheiser. O argentino fez sua estreia com a camisa do Peixe no jogo contra o Red Bull Bragantino, e no clássico, ganhou minutos importantes novamente, mostrando que pode ser muito útil ao longo da temporada.

Com a eliminação precoce no Paulista, o Santos terá o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro, prevista para o final de março. Dessa forma, Rollheiser tem o período de treinamentos como 'trunfo' para tentar buscar a titularidade na equipe.