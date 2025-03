Real Madrid elimina o Atlético de Madrid nos pênaltis e avança às quartas da Liga dos Campeões

Atual campeão, o Real Madrid está na próxima fase da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, após perder do Atlético de Madrid por 1 a 0 no tempo normal, a equipe eliminou seu rival nos pênaltis por 4 a 2, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, no Estádio Riyadh Air Metropolitano. Gallagher foi o autor do único gol da partida.

? ¡ESTAMOS EN CUARTOS! ?