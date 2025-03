Ramón muda defesa do Corinthians e terá Yuri e Garro contra o Barcelona-EQU; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela volta da terceira fase da Libertadores. O técnico Ramón Díaz fez uma mudança na defesa e terá Yuri Alberto e Rodrigo Garro entre os titulares.

A dupla era dúvida para a partida de logo mais. O atacante sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante o duelo com o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista, mas se recuperou a tempo. Já o meia argentino, que vem reclamando de dores no joelho direito, também inicia o confronto.

A única alteração em relação ao último compromisso, portanto, é a entrada do lateral esquerdo Matheus Bidu no lugar de Angileri, que não está inscrito na Libertadores.