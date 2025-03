Praia Clube bate o Alianza Lima e conquista o tricampeonato no Sul-Americano de vôlei

O Dentil Praia Clube bateu o Alianza Lima, do Peru, na noite desta terça-feira, e conquistou o tricampeonato no Sul-Americano de vôlei feminino. A equipe mineira venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/12 e 25/19, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Praia Clube venceu o Sul-Americano de vôlei feminino pela terceira vez em sua história. A equipe tinha conquistado o título em 2021, 2023 e agora em 2025. O Gerdau Minas, eliminado pelo Praia na semifinal, venceu o Estudiantes, também nesta terça-feira, e ficou na 3ª posição.

O time mineiro volta à quadra nesta sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Abel Moda, pela 21ª rodada da Superliga feminina, na Arena Brusque.