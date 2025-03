Palmeiras x Corinthians: preços e detalhes da venda de ingressos para primeira final do Paulista

Ingressos para Palmeiras x Corinthians, pela final do Paulista, custam entre R$ 240 e R$ 500 (Imagem: Reprodução)

O Allianz Parque receberá um show do Simply Red, no sábado. Contudo, clube e WTorre devem fazer uma força-tarefa para desmontar o palco. Assim, de acordo com as informações da venda de ingressos, todos os setores do estádio estarão disponíveis.

O Palmeiras avançou à final do Estadual depois de vencer o São Paulo, por 1 a 0, no Allianz Parque. Enquanto o Timão bateu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena. As equipes reeditam a final do Paulistão de 2020.

Confira os preços dos ingressos para o Derby:

Gol Norte - R$ 240



Superior Norte - R$ 300