Palmeiras sub-20 encerra preparação para duelo contra o Belgrano pela semi da Libertadores

Líder do grupo C, com 100% de aproveitamento e nove pontos conquistados, o Palmeiras busca sua primeira final de Libertadores sub-20 em sua segunda participação na competição. Na outra semifinal, Flamengo, atual campeão, e Danubio, do Uruguai, disputam a outra vaga.

Em três jogos disputados, o Verdão ainda tem o melhor ataque da competição, com 12 gols marcados, e a melhor defesa, sem ter sido vazada até agora.

A grande final da Libertadores sub-20 está prevista para ser disputada neste domingo, no Estádio Arsenio Erico.