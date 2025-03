Palmeiras se reapresenta após folga e inicia preparação para final do Paulista contra o Corinthians

Para duelo, o técnico Abel Ferreira deve ter força máxima, assim como no Choque-Rei, que contou com os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral esquerdo Piquerez, que estavam se recuperando de lesões. O primeiro entrou durante o segundo tempo, enquanto o uruguaio permaneceu apenas no banco de reservas, enquanto Vanderlan foi titular.

Por outro lado, os desfalques são os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito). O trio cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Disputando sua sexta final seguida, a quinta sob comando da comissão técnica portuguesa, o Palmeiras tenta faturar o tetracampeonato inédito. O único a conquistar o Estadual quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano (1916 e 1919), tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália. Nos últimos seis anos, foram quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024) e um vice-campeonato (2021).