Ourinhos Basquete/AOBE inicia LBF 2025 com vitória sobre o Santo André

Na retomada do jogo, no mesmo local, o Ourinhos Basquete/AOBE controlou a tentativa de recuperação do Santo André para estrear vencendo - 15 a 17 (primeiro quarto), 19 a 16 (segundo quarto), 23 a 13 (terceiro quarto) e 16 a 19 (quarto final).

As atletas mais efetivas do Santo André foram Letícia Rodrigues, com um duplo-duplo de 15 pontos e 11 rebotes, e Isinha, com 14 pontos.

As atletas com os melhores desempenhos pelo Ourinhos Basquete/AOBE foram Jeanne Moraes, com 15 pontos, e Thaissa Frediani, com 13 pontos.

"Penso que é de extrema importância fazer a estréia na LBF obtendo uma vitória sobre uma equipe que tem grande tradição no basquete nacional. A equipe do Ourinhos Basquete/AOBE pôde demonstrar que tem potencial e que pode evoluir ainda mais no campeonato", analisou o técnico do Ourinhos Basquete/AOBE, Márcio Pereira.

"Mesmo com o resultado negativo, gostei do desempenho da equipe. Fomos consistentes na maioria do tempo, mas pecamos muito no rebote defensivo. Acredito que estamos no caminho certo e vamos colher bons frutos", comentou Rafael Souza, técnico do Santo André.

A segunda rodada da fase inicial da Liga de Basquete Feminino será aberta nesta quinta-feira, com o duelo isolado entre Blumenau e Corinthians, às 19h30 (de Brasília), no ginásio de Esportes Sebastião Cruz, o 'Galegão', em Blumenau.