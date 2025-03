Mason Mount volta a treinar depois de três meses afastado no United

Our European training range is clean ???#MUFC || #UEL

? Manchester United (@ManUtd) March 12, 2025

Outra novidade no treino desta quarta foi do uruguaio Manuel Ugarte. Na eliminação do United para o Fulham na FA Cup no início de março, o volante se lesionou no início do segundo tempo, sendo substituído logo em seguida.

O clube inglês ainda tem sete jogadores no departamento médico, como Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo e Amad Diallo.

Mesmo com o retorno, Rúben Amorim não deverá utilizar Mount no jogo nesta quinta-feira contra o Real Sociedad. O Manchester United decidirá a vaga para as quartas de final da Liga Europa com o apoio de sua torcida, no Old Trafford, às 17h (de Brasília).