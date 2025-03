Lucas e Alan Franco têm lesões confirmadas e não treinam em reapresentação do São Paulo

Após ser eliminado do Paulistão pelo Palmeiras na última segunda-feira, o São Paulo voltou aos treinos nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Lucas e Alan Franco, que apresentaram dores no Choque-Rei, não treinaram com o elenco.

Ambos os atletas se queixaram de incômodos após a derrota de 1 a 0 no Allianz Parque. O zagueiro argentino lida com um trauma no braço esquerdo, enquanto o camisa sete apresentou um problema no joelho direito.

Os jogadores, titulares na equipe de Luis Zubeldía, iniciaram os tratamentos no Reffis Plus. Eles terão os quadro clínicos avaliados diariamente até serem liberados para o retorno aos trabalhos com o restante do elenco.