Lateral Aderlan inicia transição física e fica mais próximo de retorno ao Santos

Aderlan se juntou ao jovem meio-campista Hyan, que também já está no processo de transição física. O garoto se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito.

Com o início do processo de transição física, tanto Aderlan como Hyan vivem a expectativa de estarem aptos fisicamente até a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Vasco no próximo dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Desse modo, Aderlan e Hyan terão tempo para, quem sabe, concluir o período de recuperação e ficarem à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo. Até lá, o Alvinegro Praiano terá uma espécie de intertemporada, com pouco mais de duas semanas livres para treino.

Na lateral direita do Santos, Aderlan disputa espaço com JP Chermont e Léo Godoy. Equanto isso, no meio-campo, Hyan enfrenta as concorrências dos titulares Bontempo e João Schmidt, sendo que Pituca e Rincón também são opções no banco.