Juninho, do Flamengo, vibra com gol em final contra o Fluminense e projeta volta

Juninho marcou segundo gol do Flamengo, aos 30 minutos do segundo tempo. O atacante pegou rebote e chutou para o gol. A bola desviou em Ignacio e, desta vez, Fábio, goleiro do Fluminense, nada pôde fazer.

As equipes voltam a se enfrentar no fim de semana pelo título, no mesmo estádio.

O Flamengo joga pelo empate neste domingo para chegar ao título. Para esta partida, Juninho tem chance de ser titular, já que Plata saiu de campo com um problema físico e Bruno Henrique dificilmente terá condição de jogo por lesão.