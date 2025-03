JP Chermont supera concorrência e se firma como titular na lateral direita do Santos

Caixinha promoveu a entrada de JP Chermont como titular na lateral direita e, desde então, o Menino da Vila não saiu mais do 11 inicial. Já são cinco jogos seguidos entre os titulares, sendo que ele completou os 90 minutos em quatro deles.

O garoto, inclusive, desbancou Léo Godoy e foi titular no clássico do último domingo. Agora, Chermont busca manter a regularidade nas atuações para seguir ganhando sequência entre os 11 iniciais do Santos.

Com JP Chermont à disposição, o Santos volta a campo apenas no fim do mês. O próximo confronto do Peixe acontece no próximo dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.