João Fonseca derrota russo na estreia do Challenger de Phoenix

João Fonseca voltou às quadras nesta quarta-feira depois da participação no Masters 1000 de Indian Wells. O tenista brasileiro, de apenas 18 anos, estreou com vitória no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos.

A triunfo de João Fonseca veio diante do russo Pavel Kotov, número 102 do mundo. Um resultado positivo sem grandes sustos: 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.