Gustavo Gómez sofre entorse no joelho e deve ser desfalque no Palmeiras na final do Paulista

O zagueiro Gustavo Gómez deve ser baixa para o técnico Abel Ferreira na final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, neste domingo. O paraguaio sofreu uma entorse no joelho direito no fim do treino desta quarta-feira. Após exames, teve detectada uma lesão no ligamento colateral.

O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O caso não é cirúrgico, mas a tendência é que fique de fora pelo menos da primeira final do Estadual. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, as perspectivas quanto ao prazo de recuperação são positivas. Com a possível baixa do paraguaio, Micael é quem deve seguir como titular ao lado de Murilo. Gustavo Gómez foi baixa por três jogos devido a uma lesão na coxa esquerda, problema do qual se recuperou na última semana.