Grêmio leva susto, mas vence Athletic Club nos pênaltis e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

O Grêmio empatou aos 10 minutos. Dentro da área, Amuzu finalizou e a bola sobrou, no rebote, para Braithwaite, que não desperdiçou a chance de estufar as redes.

Aos 20 minutos, o Grêmio virou. João Lucas lançou para a área, mas a bola não chegou a Cristaldo, que pedia. Porém, ao tentar encaixar, o goleiro do Athletic Club, Vitor, falhou e a bola entrou lentamente no gol. Uma grande falha do arqueiro.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Athletic Club voltou a marcar. Wesley Gasolina ajeitou para Diego Fumaça, que, de fora da área, acertou um chute de canhota rasteiro no canto direito de Grando.

O Grêmio marcou pela terceira vez aos 43 minutos. Arezo recebeu uma bola em profundidade e driblou o goleiro Vitor, que saiu para dividir. Com o gol aberto, o gremista precisou apenas tocar para o fundo das redes.

Nos acréscimos, porém, aos 48 minutos, João Lucas, do Grêmio, desviou contra o próprio patrimônio e deixou tudo igual para o Athletic Club. Com o empate, a decisão foi aos pênaltis.