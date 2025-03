Governo, Legislativo e atletas debatem a Lei de Incentivo ao Esporte em Brasília

Fufuca destacou que, pela primeira vez, a LIE ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em captação de recursos no ano passado. "É uma pauta fundamental. Estamos falando de milhões de pessoas impactadas diretamente pela Lei. Em nome do Ministério, peço que essa discussão avance e o texto seja aprimorado para atender ainda mais pessoas, incluindo a destinação de uma porcentagem para o Fundo Nacional do Esporte", afirmou.

O ministro ressaltou que, no formato atual, o Ministério do Esporte atua somente na regulação e autorização dos projetos, sem conseguir ampliar seu alcance. "Hoje, quem decide onde aportar os recursos são as empresas. Se parte desses valores fosse destinada a um fundo, poderíamos realizar chamamentos públicos em todo o Brasil, garantindo uma distribuição mais justa e democrática. Atualmente, mais de 70% dos recursos estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste", acrescentou Fufuca.

A ex-ginasta Daiane dos Santos, que participou do debate, defendeu a transformação da LIE em uma política permanente, já que a legislação atual tem previsão de expiração em 2027. "Nosso objetivo é que a Lei seja permanente, garantindo a continuidade dos projetos esportivos e sociais que beneficiam milhares de atletas e comunidades", ressaltou. Daiane também defendeu o aumento do percentual de captação para projetos esportivos e a retirada do esporte da Lei da Reciclagem, argumentando que a atual legislação gera uma competição indesejada por recursos.

A reunião contou com a presença de lideranças políticas e esportivas, incluindo representantes do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico Brasileiro e da organização Atletas pelo Brasil.