Franca perde do Quimsa e define ida à semi da Champions das Américas no jogo 3

Final de Jogo

Sesi Franca 78 x 88 Quimsa

Amanhã às 20h40 no Ginásio Pedrocão: último e decisivo jogo da série de quartas de final

? Sesi Franca Basquete (@FrancaBasquete) March 13, 2025

No terceiro quarto, o Quimsa voltou a se distanciar no placar, aproveitando os erros de Franca e ampliando a diferença para dez pontos. O time brasileiro tentou reagir no último período, chegando a diminuir a desvantagem para dois pontos após uma bola de três de Didi, mas os argentinos responderam rapidamente e mantiveram o controle até o fim. Lucas Dias foi o cestinha da partida com 28 pontos, enquanto Muller liderou a pontuação do Quimsa com 23.