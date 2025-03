Flamengo ganha do Fluminense e abre vantagem na final do Carioca

O Flamengo abriu vantagem na final do Campeonato Carioca. Os rubro-negros venceram por 2 a 1 o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, na primeira partida da final. Os flamenguistas abriram o placar no primeiro tempo, com Wesley. Na etapa final, ampliaram com Juninho. O Tricolor diminuiu com Keno.

O Flamengo joga pelo empate domingo que vai ficar com o título. O Fluminense precisa de um triunfo por três gols para conquistar a taça. Uma vitória por dois gols levará a decisão para os pênaltis.