Ex-São Paulo marca em goleada do Kawasaki Frontale na Liga dos Campeões da Ásia

O Shanghai Shenhua surpreendeu e venceu o jogo de ida em casa, no Shanghai Stadium, por 1 a 0. No jogo de volta, em casa, o Kawasaki Frontale não deixou a zebra acontecer pela segunda vez e goleou por 4 a 0.

Dois brasileiros marcaram para o time da casa. O primeiro foi Erison, que disputou 19 jogos pelo São Paulo em 2023, fazendo o segundo gol aos 19 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, com o placar em 3 a 0, o ponta Marcinho, com passagens pelo Internacional e Fortaleza, fez o quarto gol do time da casa e garantiu a goleada.

O lateral direito Asahi Sasaki foi o autor do primeiro gol, aos 24 minutos do primeiro tempo, e também deu a assistência para o gol de Erison. O outro jogador a marcar na partida foi Tatsuya Ito, aos 21 minutos do segundo tempo, com assistência de Marcinho.