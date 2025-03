Ex-atacante, Ricardo Oliveira acompanha treino do São Paulo

Ricardo Oliveira iniciou sua trajetória no São Paulo em 2006. O ex-jogador fez parte do elenco campeão brasileiro e vice da Libertadores e se despediu do Tricolor no mesmo ano. Ele retornou ao clube em 2010, mas novamente teve uma passagem rápida. Ao todo, o ex-atacante soma 14 gols em 29 jogos pela equipe são-paulina.

Além do São Paulo, Ricardo Oliveira defendeu outros clubes do Brasil, como Portuguesa, Santos, Atlético-MG e Coritiba. Em seu período no futebol europeu, acumulou passagens por time como Milan, Valencia e Real Betis. Ele também tem no currículo convocações para a Seleção Brasileira.