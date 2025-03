Destaque do Palmeiras, Estêvão aparece em ranking de atacantes mais completos do mundo; confira

* ? average @CIES_Football ?? index in take on, chance... pic.twitter.com/IIa36iuHlO

? CIES Football Obs (@CIES_Football) March 12, 2025

Michael Olise, do Bayern de Munique, é o líder, com um índice médio de 88,5. O francês teve 86 em drible, 99 (valor máximo) em criação de chances e 80,5 na finalização. Lamine Yamal (87,7), do Barcelona, Florian Wirtz (85), do Bayer Leverkusen, Vinícius Júnior (84,2), do Real Madrid, Ousmane Dembélé (83,6), do Paris Saint-Germain, Bukayo Saka (83,1), do Arsenal, Mohamed Salah (81,9), do Liverpool, Savinho (81,3), do Manchester City, Désiré Doué (81), do Paris Saint-Germain, e Noah Lang (80,9), do PSV, fecham o top-10.

Além disso, mais três jogadores do futebol brasileiro aparecem no top-100. Tomás Cuello (74,9), do Atlético-MG, é o 68° colocado, Matheus Pereira (73,8), do Cruzeiro, é o 89º, Yeferson Soteldo (73,8), do Santos, é o 94° e Ademir (73,6), do Bahia, é o 96º.