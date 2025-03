Coritiba anuncia contratação de Carlos De Pena, ex-Internacional

O Coritiba anunciou a contratação do uruguaio Carlos de Pena, ex-Internacional, para a temporada de 2025. O atacante de 33 anos ainda irá realizar os exames médicos e, se aprovado, integrará o elenco nos próximos dias.

Formado nas categorias de base do Nacional, do Uruguai, De Pena construiu grande parte da sua carreira na Europa. Com passagens pelo Middlesbrought, da Inglaterra, e o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o jogador é conhecido no futebol brasileiro por defender o Internacional de 2022 até 2024.