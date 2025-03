Corinthians faz 2 a 0 no Barcelona-EQU, mas não evita eliminação precoce na Libertadores

O jogo

Empurrado pela torcida, o Corinthians se lançou ao ataque desde o primeiro minuto de jogo, mas encontrou dificuldade para furar a marcação do Barcelona de Guayaquil. O time só conseguiu concluir a gol com perigo aos 22 minutos, quando Carrillo recebeu lançamento de Garro do lado direito da área e soltou um foguete, de primeira, mas Contreras espalmou.

O lance empolgou o Timão, que voltou a assustar os visitantes aos 24 minutos. Desta vez, Matheuzinho cruzou na pequena área e encontrou Yuri Alberto, que cabeceou firme e parou em nova defesa de Contreras. Aos 28, Memphis Depay arriscou de fora da área e mandou a bola muito perto da trave.

A equipe alvinegra passou a demonstrar ansiedade para resolver rapidamente as jogadas e viu a partida esfriar. O time, no entanto, não desistiu e conseguiu abrir o placar aos 39 minutos, através de um escanteio. Garro cobrou na medida para Félix Torres, que subiu sozinho para testar no canto e colocar o Corinthians em vantagem antes do intervalo.

Segundo tempo

Diante da larga desvantagem a ser recuperada, o Timão voltou ainda mais apressado para a etapa final e quase levou um gol do Barcelona-EQU, aos nove minutos. Félix Torres errou o passe e entregou para Oyola, que finalizou de fora e obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa.