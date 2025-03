Confronto das quartas de final da Champions estão definidos; veja detalhes

Na semana seguinte, no dia 15 de abril, acontecem os primeiros confrontos de volta. Em casa, o Aston Villa recebe o PSG e o Borussia Dortmund pega o Barça. No dia 16, o Real enfrenta o Arsenal no Bernabéu e a Inter,a Itália, mede forças contra o Bayern de Munique.

Na semifinal, quem triunfar no embate entre Barcelona e Borussia Dortmund enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Internazionale. Do outro lado da chave, quem levar a melhor entre Real Madrid e Arsenal terá pela frente o classificado do duelo entre PSG e Aston Villa.

O calendário da edição 2024/25 da Champions League prevê as semifinais para os dias 29 e 30 de abril, com os jogos de volta marcados para 6 e 7 de maio. A grande final da competição está programada para o dia 31 de maio de 2025, em Munique.