Ceará leva susto, mas elimina o Confiança nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil

O Ceará eliminou o Confiança nos pênaltis por 3 a 0 nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão. No tempo regulamentar, a partida terminou em 2 a 2. Fábio Silva e Ronald Camarão marcaram para os visitantes, enquanto Pedro Raul e Galeano empataram para os mandantes.

Desta maneira, o Ceará avançou à terceira fase da competição. A próxima fase terá os confrontos definidos por meio de sorteio, promovido pela CBF. Por sua vez, o Confiança dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Ceará volta a campo neste sábado, contra o Fortaleza, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Por sua vez, o Confiança enfrenta o Falcon, no Batistão, às 17h do domingo, em duelo válido pela volta da semifinal do Sergipano.