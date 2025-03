Bruninho destaca personalidade de Cristiano em vitória do Campinas

O Vôlei Renata Campinas precisou sair das adversidades para alcançar a quarta vitória seguida na Superliga Masculina. Na noite desta terça-feira, os campineiros chegaram a ficar atrás do placar duas vezes, mas derrotaram Joinville, por 3 a 2 (21/25; 25/17; 17/25; 25/23 e 15/13), na Arena Jaraguá, no interior de Santa Catarina, pela oitava rodada do returno da competição. O central Judson foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei.

Outro destaque veio do banco de reservas. O levantador Cristiano entrou na vaga de Bruninho, ainda no segundo set, após o capitão campineiro sentir dores na panturrilha. Ele será avaliado nesta quarta-feira pelo departamento médico do Vôlei Renata.