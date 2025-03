Borussia Dortmund vira sobre o Lille e encara o Barcelona nas quartas da Champions

? Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 12, 2025

Com a classificação, o Borussia Dortmund enfrenta o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. As datas da próxima fase ainda serão definidas pela Uefa.

As duas equipes voltam a campo neste sábado. O Lille visita o Nantes às 13h (de Brasília), pelo Campeonato Francês. Por sua vez, o Borussia Dortmund enfrenta o RB Leipzig, fora de casa, pelo Alemão, às 14h30.

O jogo

O primeiro tempo começou com um gol do Lille. Aos cinco minutos, Ismaily cruzou para David, que, apesar de chutar mal, contou com falha do goleiro Kobel para abrir o placar. O Borussia Dortmund pressionou no restante da primeira etapa, mas parou em ótima exibição de Chevalier, arqueiro dos franceses.

Na segunda etapa, a pressão dos mandantes continuou. Aos nove minutos, Meunier cometeu pênalti. Na cobrança, Can empatou a partida. Aos 20, Beier recebeu de Guirassy e finalizou no ângulo para virar o jogo, decretando a classificação dos alemães às quartas de final.