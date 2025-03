Aston Villa volta a vencer o Club Brugge e pega o PSG nas quartas da Champions

Into the next round ? #UCL pic.twitter.com/qFRux7AJjQ

O JOGO

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Kyriani Sabbe, do Brugge, derrubou Marcus Rashford, que corria em direção ao gol adversário. Por se tratar do último homem de defesa, o jogador da equipe belga foi expulso.

Mesmo com um a mais, o Aston Villa inaugurou o marcador apenas aos 5 minutos do segundo tempo. Bailey passou para Asensio, em profundidade, que finalizou alto e forte, sem chances para Mignolet.