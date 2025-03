Arsenal x PSV: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Champions

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Arsenal enfrenta o PSV, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, na Inglaterra.

O Arsenal vai a campo com imensa vantagem após terem goleado por 7 a 1 no duelo de ida, na Holanda. Por isso, o técnico Mikel Arteta pode poupar alguns titulares pensando na sequência do Campeonato Inglês.

O PSV tenta um milagre para seguir na Liga dos Campeões. Os visitantes precisam golear por seis gols para levar o jogo para a prorrogação.