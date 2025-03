Arsenal empata com PSV após 7 na ida e avança às quartas da Champions

Como foi o jogo

O Arsenal abriu o placar logo aos seis minutos, com uma finalização de fora da área de Zinchenko. Mesmo com a grande diferença no agregado, o PSV não desistiu de jogar e, com 18 minutos, empatou a partida com Perisic.

Querendo impedir uma possível reação do adversário, os donos da casa marcaram o segundo gol aos 39, com Declan Rice. O Arsenal ainda teve oportunidades para ampliar, mas falhou nas finalizações.

No segundo tempo, os holandeses voltaram com um esquema tático mais ofensivo, marcando o adversário na defesa. O resultado dessa pressão aconteceu aos 25 minutos, com o gol de cobertura do marroquino Driouech, igualando novamente o placar.

Os Gunners, sem o mesmo ritmo, evitaram se desgastar ainda mais e aguardavam uma oportunidade de contra-ataque. Mesmo com a pressão dos visitantes nos últimos minutos do confronto, o Arsenal confirmou a sua classificação para a próxima fase da competição.