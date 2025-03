Arbitragem, data Fifa e mais: CBF se reúne com clubes e aprova novidades no Brasileirão

O combate ao racismo e a qualquer tipo de discriminação é uma das prioridades da CBF.

"Seremos extremamente vigilantes no combate ao racismo em todas as partidas com a instrução para o acionamento do Protocolo Global se necessário for", afirmou Rodrigo Cintra, gestor da comissão de arbitragem.

Sistema de bolas múltiplas

O torneio nacional também implementará um novo método de reposição de bola: o Sistema de Bolas Múltiplas. Ele é utilizado na Premier League, com o objetivo de que os jogos tenham mais tempo de bola rolando, e funcionará da seguinte forma: 16 bolas serão posicionadas em torno do gramado, em cones, e o jogador apenas "retira" a bola do suporte. O gandula tem apenas o papel de repor as bolas nesses suportes.

Tal sistema de reposição também foi implementado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no Campeonato Paulista desta temporada.

Limite de estrangeiros