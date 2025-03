Após um mês, Bastos retorna aos treinos com o elenco do Botafogo

O zagueiro Bastos retornou aos treinos do Botafogo nesta quarta-feira. O jogador de 33 anos estava lesionado, com um trauma no joelho esquerdo, e ficou um mês sem entrar em campo. A última vez que o defensor atuou foi contra o Nova Iguaçu, no dia 6 de fevereiro.

A ausência de Bastos foi sentida pelo Glorioso, que sofreu nove gols nos seis jogos sem o zagueiro. O retorno do jogador é um reforço para Renato Paiva, novo técnico do time.