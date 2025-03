Após queda no Paulista, São Paulo amplia série negativa contra o Palmeiras

O São Paulo se despediu do Campeonato Paulista na semifinal, ao perder para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, na última segunda-feira. A derrota ampliou a série negativa do Tricolor nos últimos embates contra o rival.

A equipe do Morumbis não sabe o que é vencer um Choque-Rei desde julho de 2023. Naquela ocasião, o time são-paulino bateu o Verdão por 2 a 1, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor eliminou o rival e avançou no torneio.

No entanto, após a classificação no torneio nacional, o São Paulo nunca mais conseguiu vencer o Palmeiras. De lá para cá, as equipes se enfrentaram sete vezes, com quatro vitórias palmeirenses e três empates.