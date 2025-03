Aniversariante, Joaquim Cruz entra para o Hall da Fama universitário nos EUA

O Collegiate Athletics Hall of Fame é um reconhecimento para os melhores atletas do cross country e do atletismo universitário ? foi criado em 2022 pela US Track and Field e pela Associação dos Treinadores de Cross Country (USTFCCCA).

Joaquim Cruz se junta a Steve Prefontaine (2022), Dyrol Buirleson (2023) e Bill Dellinger (2024), que também ganharam os seus lugares no Hall da Fama nos últimos anos. A cerimônia de inclusão será realizada no dia 8 de junho no Hult Center, em Eugene.

Com uma carreira vencedora, Joaquim Cruz também figura no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) pela conquista da medalha de ouro nos 800m na Olimpíada de Los Angeles 1984. O jovem atleta, de 21 anos, superou todos os adversários daquele 6 de agosto, no Memorial Coliseu, para vencer em 1min43seg00. Além do ouro, estabeleceu novo recorde olímpico, que vigorou por 12 anos.