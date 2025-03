André Jardine mira classificação para encerrar jejum continental do América do México

"Foi uma coincidência do calendário, que pode servir como um grande impulso para nós na temporada, ainda mais em se tratando do maior clássico do país. A Concachampions é um grande objetivo do clube", comenta André Jardine.

Com sete títulos, o América é o maior campeão do torneio continental, comparado à Libertadores pela importância que tem na América do Norte. Contudo, a equipe não conquista a competição desde 2016. Desde então, Pachuca e Monterrey (duas vezes cada), Chivas, Tigres e León já levantaram o troféu, além do Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

No comando do América desde junho de 2023, Jardine já se consolidou como o treinador mais vencedor da história do clube, com seis títulos conquistados no período. Além do tricampeonato mexicano consecutivo, o brasileiro também celebrou as conquistas da Supercopa do México, da Campeones Cup e do Campeón de Campeones em 2024.

Na atual edição do Campeonato Mexicano, o América ocupa a vice-liderança, com 24 pontos, dois a menos que o líder León. A equipe busca seu primeiro tetracampeonato consecutivo.