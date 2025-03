Vice-líder Minas vence Blumenau e encosta no Cruzeiro pela Superliga masculina

O jogo

No primeiro set, o Minas não deixou o adversário ficar em vantagem em momento algum. Apesar de ter visto o Blumenau encostar na reta final, com 21 a 19 no marcador, os donos da casa seguiram focados e fecharam por 25 a 20.

Já no segundo, o Blumenau esteve à frente até o 13º ponto, quando viu o Minas virar para 14 a 13. Assim, os visitantes não conseguiram manter o mesmo ritmo e viram a derrota por 25 a 19.

Assim como no primeiro, o Minas não deixou o adversário com a vantagem no marcador. Desde o início do set a equipe ditou o ritmo e venceu por a 25 a 18.