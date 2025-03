Vice do Palmeiras vê reação exagerada do São Paulo após pênalti e pede "arbitragem firme" no Derby

Depois do fim do Choque-Rei, o presidente do São Paulo, Julio Casares, detonou a arbitragem do clássico. O dirigente entende que o Tricolor foi prejudicado e questionou até a presença do VAR durante o lance. O diretor de futebol Carlos Belmonte também fez duras críticas à equipe de arbitragem do clássico.

Paulo Buosi não teme que a arbitragem de Palmeiras x Corinthians entre pressionada para marcar algo a favor do Palmeiras. O vice do Verdão revelou que isso não é uma preocupação e que ambos os times pediram uma "arbitragem com pulso" para a decisão.

"Não acredito. Pedimos, Palmeiras e Corinthians, uma arbitragem firme, com pulso. O Palmeiras tem sempre interesse em ajudar para que os jogos tenham o melhor resultado possível para o futebol. Não acredito que teria qualquer interferência. Não tenho dúvida nenhuma de que foi pênalti ontem, a imagem mostra. Então não teria nem motivo para isso acontecer (arbitragem esteja pressionada para o clássico)", finalizou.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no jogo de ida da final neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta acontece na Neo Química Arena, no dia 27, às 21h35.