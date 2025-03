Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para jogo decisivo da Libertadores

O Corinthians, como de costume, terá casa cheia para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, na Neo Química Arena, pela volta da terceira fase da Copa Libertadores. O clube informou nesta terça-feira, véspera da partida, que todos os ingressos já foram reservados pela torcida.

O Timão ainda alertou os torcedores que quiserem comparecer ao estádio a acompanharem o site fieltorcedor.com.br, pois as entradas que não tiverem a confirmação de pagamento efetuadas retornarão ao sistema.

O Corinthians está mais do que acostumado a jogar com lotação máxima em Itaquera. A equipe não sabe o que é jogar para menos de 40 mil torcedores há 27 jogos. A última vez que o clube registrou um público abaixo deste número na Arena foi em julho de 2024, no triunfo de 3 a 2 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, com 37.689 torcedores.