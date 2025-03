Brasileiros do 'America First' são poodle de Trump

O Brasil está no grupo C. Com os jogos disputados na cidade de Chiang Mai, a Seleção Brasileira irá enfrentar o Porto Rico, França e Grécia.

No dia 22 de agosto, as brasileiras enfrentarão as gregas, na estreia da competição. O confronto diante das francesas será no dia 24 e, contra as porto-riquenhas, no dia 26.

Com previsão de início para o dia 22, o torneio terá 32 equipes e contará com 64 partidas ao longo de 14 dias de competição, realizadas em quatro cidades da Tailândia: Bangkok, Phuket, Chiang Mai e Nakhon Ratchasima.

As partidas de abertura serão às 06h (de Brasília). A República Tcheca enfrenta a Argentina no Grupo D, enquanto Porto Rico enfrenta a França no Grupo C.

Confira os grupos da competição: