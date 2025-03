Sem Cubarsí, Barcelona divulga lista de relacionados para o duelo contra o Benfica na Liga dos Campeões

Com a vitória no jogo de ida, por 1 a 0, na última quarta-feira, com gol de Raphinha, o Barcelona tem a vantagem de jogar pelo empate diante do Benfica para garantir vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O clube português precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória do Benfica por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Confira a lista completa dos relacionados do Barcelona

Goleiros: Wojciech Szczesny, Iñaki Pena e Diego Kochen