São Paulo se torna maior vítima de Raphael Veiga pelo Palmeiras após gol na semi do Paulista

O Palmeiras venceu o São Paulo, na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Autor do único gol do jogo, Raphael Veiga marcou seu sétimo gol contra o Tricolor, que se tornou a maior vítima do meia com a camisa do Verdão.

Além do São Paulo, segundo dados do Sofascore, Veiga também tem sete gols anotados contra o Grêmio. O meia ainda marcou seis vezes contra Flamengo e Santos, e balançou as redes em cinco oportunidades diante de Corinthians e Independiente Petrolero, da Bolívia.