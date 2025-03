São Paulo reclama de celebração de Veiga, e Palmeiras provoca: "Minha bandeira quem carimba sou eu"

Presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, revelou nesta terça-feira que o São Paulo reclamou sobre o chute de Raphael Veiga na bandeira de escanteio do Allianz Parque após gol do Palmeiras na vitória por 1 a 0, pela semifinal da competição.

Raphael Veiga converteu o polêmico pênalti aos 46 minutos do primeiro tempo. Na comemoração, o camisa 23 do Verdão chutou a bandeirinha, como faz de costume.

"Eu tive uma reclamação do São Paulo que o Veiga chutou a bandeirinha dele mesmo, do Palmeiras. Já vi várias vezes o São Paulo comemorar gols e títulos em cima do escudo no Morumbi. O que seria um absurdo o adversário pular no escudo do São Paulo. Dentro da sua casa, você organizar como quer que funcione, é um problema seu. Não pode o visitante ir na sua casa e quebrar os copos, deixar geladeira aberta. Cada um cuida da sua casa. O que queremos é respeito do adversário quando está jogando como visitante", revelou o presidente da FPF em entrevista à TNT Sports.