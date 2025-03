Santos oficializa chegada da lateral Leandra, artilheira da Copinha feminina

"É um sonho de criança realizado! Muito feliz por essa oportunidade de defender esse clube gigantesco que é o Santos. Prometo trabalhar bastante pra conseguir ajudar a equipe e o Santos a conquistar o lugar onde merece estar, na elite do futebol", declarou a jogadora.

Neste 2025, o Santos feminino viverá uma realidade um pouco diferente da qual está acostumado. No fim do ano passado, a equipe foi rebaixada e, agora, disputará a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O time também briga pelo Campeonato Paulista e pela Copa do Brasil.

O Santos chega para esta temporada com o elenco bastante modificado. Mais de 15 jogadoras deixaram a equipe ao fim do ano passado e o clube se reforçou no mercado. No comando técnico, Caio Couto foi mantido e espera ajudar o time a garantir o retorno à Série A1 do Brasileirão Feminino.